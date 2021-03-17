«Аталанта» обыграла «Верону» (2:0), одержав 6-ю победу в 7 последних матчах Серии А. Миранчук отыграл 64 минуты

В 28-м туре итальянской Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука обыграла в гостях «Верону» (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Для команды из Бергамо эта победа стала шестой в последних семи матчах чемпионата Италии.
Полузащитник Алексей Миранчук отыграл 64 минуты и был заменен на Марио Пашалича. Результативными действиями не отметился.
Украинец Руслан Малиновский забил и сделал голевую передачу, его соотечественник Виктор Коваленко дебютировал за «Аталанту».
- Дата проведения
- 21 марта, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
- 0:1 – 33, пенальти Малиновский, 0:2 – 42 Сапата.
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Верона –
Сильвестри, Димарко (Лазович, 46), Чеккерини (Удоги, 46), Давидович, Фараони, Барак (Илич, 79), Велозу (Стураро, 46), Дзакканьи, Тамез, Ловато, Лазанья (Фавилли, 61).
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Аталанта –
Голлини, Гимшити, Толои (Мэле, 64), Паломино, Ромеро, Пессина (Иличич, 77), де Рон, Малиновский (Коваленко, 87), Фройлер, Миранчук (Пашалич, 64), Сапата (Муриэль, 77).