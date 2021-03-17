«Аталанта» обыграла «Верону» (2:0), одержав 6-ю победу в 7 последних матчах Серии А. Миранчук отыграл 64 минуты

В 28-м туре итальянской Серии А Алексея Миранчука обыграла в гостях «Верону» (2:0).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Для команды из Бергамо эта победа стала шестой в последних семи матчах чемпионата Италии.

Полузащитник Алексей Миранчук отыграл 64 минуты и был заменен на Марио Пашалича. Результативными действиями не отметился.

Украинец Руслан Малиновский забил и сделал голевую передачу, его соотечественник Виктор Коваленко дебютировал за «Аталанту».

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