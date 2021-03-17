«Аталанта» обыграла «Верону» (2:0), одержав 6-ю победу в 7 последних матчах Серии А. Миранчук отыграл 64 минуты

Теги Аталанта серия А Италия Sports.ru Верона Алексей Миранчук Руслан Малиновский Виктор Коваленко Футбол

В 28-м туре итальянской Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука обыграла в гостях «Верону» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Для команды из Бергамо эта победа стала шестой в последних семи матчах чемпионата Италии.

Полузащитник Алексей Миранчук отыграл 64 минуты и был заменен на Марио Пашалича. Результативными действиями не отметился.

Украинец Руслан Малиновский забил и сделал голевую передачу, его соотечественник Виктор Коваленко дебютировал за «Аталанту».

Верона – Аталанта 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
21 марта, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 33, пенальти Малиновский, 0:2 – 42 Сапата.
ВеронаСильвестри, Димарко (Лазович, 46), Чеккерини (Удоги, 46), Давидович, Фараони, Барак (Илич, 79), Велозу (Стураро, 46), Дзакканьи, Тамез, Ловато, Лазанья (Фавилли, 61).
АталантаГоллини, Гимшити, Толои (Мэле, 64), Паломино, Ромеро, Пессина (Иличич, 77), де Рон, Малиновский (Коваленко, 87), Фройлер, Миранчук (Пашалич, 64), Сапата (Муриэль, 77).
Предупреждения:
Чеккерини (27), Давидович (28), Толои (60), Ромеро (64), Стураро (72).

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