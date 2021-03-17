👑 Месси установил рекорд «Барселоны» – 768 матчей за клуб. Он обошел Хави

«Барселона» играет с «Реал Сосьедад» в 28-м туре чемпионата Испании.
Для форварда каталонцев Лионеля Месси это 768-й матч за клуб. Он установил рекорд, обойдя экс-хавбека Хави (767 игр).
Аргентинец присоединился к академии клуба в 2000 году, а его дебют состоялся в 2004-м.
В «Барсе» Месси выиграл 34 трофея и стал 6-кратным обладателем «Золотого мяча».
«В одиночку на вершине. Игрок из другого мира. Космическое число», – говорится в твиттере «Барселоны».
Месси забил 661 гол (лучший бомбардир в истории клуба) и сделал 263 результативных передачи за «Барселону» во всех турнирах.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
🏔 A L O N E A T T H E T O P 🏔— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021
👽 An otherworldly player
☄️ A stratospheric number
🔝 #Messi768 #Messi 🐐 pic.twitter.com/wSc9CXJjsq