👑 Месси установил рекорд «Барселоны» – 768 матчей за клуб. Он обошел Хави

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«Барселона» играет с «Реал Сосьедад» в 28-м туре чемпионата Испании.

Для форварда каталонцев Лионеля Месси это 768-й матч за клуб. Он установил рекорд, обойдя экс-хавбека Хави (767 игр).

Аргентинец присоединился к академии клуба в 2000 году, а его дебют состоялся в 2004-м.

В «Барсе» Месси выиграл 34 трофея и стал 6-кратным обладателем «Золотого мяча».

«В одиночку на вершине. Игрок из другого мира. Космическое число», – говорится в твиттере «Барселоны».

Месси забил 661 гол (лучший бомбардир в истории клуба) и сделал 263 результативных передачи за «Барселону» во всех турнирах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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