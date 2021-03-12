Геннадий Орлов: «Акинфеева надо уговорить вернуться в сборную и сыграть на Евро»

Журналист Геннадий Орлов, высказываясь о матче РПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:3), призвал вернуть вратаря армейцев в сборную России.

– Ни я, ни Борис Игнатьев, ни Валерий Газзаев в процессе обсуждения игры не могли понять, почему Гончаренко поставил двумя опорными полузащитниками двух атакующих игроков середины поля, Ахметова и Облякова. Они же не умеют отбирать мячи, у них нет навыков игры в обороне!

– Риск?

– Конечно! Ни Ахметов, ни Обляков не владеют искусством идти в отбор без нарушений правил, поэтому Ахметов и был удален. Кстати, это проблема для многих российских защитников.

После ухода Березуцких и Игнашевича оборону держит только Игорь Акинфеев. Сколько раз он выручал команду! Считаю, что его надо уговорить вернуться в сборную и сыграть на чемпионате Европы. Это было бы очень хорошо, – сказал Орлов.

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