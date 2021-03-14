Российские биатлонисты взяли две личные медали на Кубке мира за сезон. Это худший результат в истории

Российские биатлонисты взяли в сезоне-2020/21 только две личные медали на Кубке мира.

победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, взял серебро масс-старта в Эстерсунде.

У женской сборной России подиумов в личных гонках нет.

Сезон-2020/21 по личным медалям является худшим в истории для сборной России по биатлону.

В сезоне-2017/18 у команды было 5 личных подиумов: 4 – у Антона Шипулина, 1 – у Максима Цветкова.

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