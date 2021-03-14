Российские биатлонисты взяли две личные медали на Кубке мира за сезон. Это худший результат в истории

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Александр Логинов Эдуард Латыпов Биатлон

Российские биатлонисты взяли в сезоне-2020/21 только две личные медали на Кубке мира. 

Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, Эдуард Латыпов взял серебро масс-старта в Эстерсунде. 

У женской сборной России подиумов в личных гонках нет.

Сезон-2020/21 по личным медалям является худшим в истории для сборной России по биатлону. 

В сезоне-2017/18 у команды было 5 личных подиумов: 4 – у Антона Шипулина, 1 – у Максима Цветкова.

Почему лыжники могут, а биатлонисты нет? Можно найти много причин, но пора спросить со спортсменов

У России минус одна биатлонистка на Кубке мира – в потере квоты виноват тренер?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья