ЭСК РФС о решении судьи в игре «Зенита»: «В отношении Ловрена совершена задержка за майку небольшой интенсивности, усиленная самим игроком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела момент из матча между и (2:2).

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в эпизоде на 54-й минуте матча, когда не был назначен пенальти, а хавбеку не была показана вторая желтая карточка за борьбу с Деяном Ловреном.

Ловрен получил желтую карточку за нарушение против Норманна, однако главный тренер петербуржцев Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что в том эпизоде был фол со стороны игрока .

«Решение комиссии. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» и не вынес вторую желтую карточку игроку №17 Матиасу Норманну на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в отношении футболиста «Зенита» №6 совершена задержка за майку небольшой интенсивности, которая усиливается самим игроком», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

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