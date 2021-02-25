ЭСК РФС о решении судьи в игре «Зенита»: «В отношении Ловрена совершена задержка за майку небольшой интенсивности, усиленная самим игроком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела момент из матча РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2).
«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в эпизоде на 54-й минуте матча, когда не был назначен пенальти, а хавбеку Матиасу Норманну не была показана вторая желтая карточка за борьбу с Деяном Ловреном.
Ловрен получил желтую карточку за нарушение против Норманна, однако главный тренер петербуржцев Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что в том эпизоде был фол со стороны игрока «Ростова».
«Решение комиссии. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» и не вынес вторую желтую карточку игроку №17 Матиасу Норманну на 54-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в отношении футболиста «Зенита» №6 Деяна Ловрена совершена задержка за майку небольшой интенсивности, которая усиливается самим игроком», – говорится в заявлении ЭСК РФС.
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