Тренер сборной Норвегии: «Наша позиция по поводу Клэбо становится сильнее. Это все больше выглядит как обструкция со стороны Большунова»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Арильд Монсен Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен рассказал о том, как идет формирование апелляции по поводу дисквалификации Йоханнеса Клэбо в марафоне на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

– Мы считаем, что дело выглядит все лучше и лучше. Мы приняли решение жюри, но хотим пойти дальше. Мы считаем, что Йоханнес заслуживает это.

– Что вы вкладываете во фразу «лучше и лучше»?

– Мы рассматриваем детали и проводим тщательную оценку, в результате чего чувствуем, что наша позиция становится сильнее. Это все больше и больше выглядит как обструкция (помеха) со стороны Большунова. Мы посмотрели несколько роликов, показывающих, как он выбирает коридор. Я считаю, что он заходит слишком далеко.

– Жюри решило дисквалифицировать Клэбо. Что дает вам надежду, что апелляционная комиссия придет к другому выводу?

– Мы чувствуем, что у нас есть основания обжаловать решение. Мы используем возможность подать апелляцию. Мы не согласны с дисквалификацией Йоханнеса, – рассказал Монсен.

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?

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