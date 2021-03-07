Тренер сборной Норвегии: «Наша позиция по поводу Клэбо становится сильнее. Это все больше выглядит как обструкция со стороны Большунова»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен рассказал о том, как идет формирование апелляции по поводу дисквалификации в марафоне на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

– Мы считаем, что дело выглядит все лучше и лучше. Мы приняли решение жюри, но хотим пойти дальше. Мы считаем, что Йоханнес заслуживает это.

– Что вы вкладываете во фразу «лучше и лучше»?

– Мы рассматриваем детали и проводим тщательную оценку, в результате чего чувствуем, что наша позиция становится сильнее. Это все больше и больше выглядит как обструкция (помеха) со стороны Большунова. Мы посмотрели несколько роликов, показывающих, как он выбирает коридор. Я считаю, что он заходит слишком далеко.

– Жюри решило дисквалифицировать Клэбо. Что дает вам надежду, что апелляционная комиссия придет к другому выводу?

– Мы чувствуем, что у нас есть основания обжаловать решение. Мы используем возможность подать апелляцию. Мы не согласны с дисквалификацией Йоханнеса, – рассказал Монсен.

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?