Сергей Ребров не возглавил ЦСКА в конце 2020-го из-за отношений России и Украины

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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров входил в сферу интересов ЦСКА в конце 2020 года, когда была вероятна отставка Виктора Гончаренко.

До конкретного обсуждения сотрудничества дело в итоге не дошло: посредники дали понять москвичам, что переход Реброва в ЦСКА невозможен из-за взаимоотношений России и Украины, сообщает «РБ Спорт».

Существует опасение, что работа в России закроет 46-летнему тренеру карьеру на родине.

Ребров с середины 2018 года работает в венгерском клубе. В сезоне-2019/20 «Ференцварош» и ЦСКА встречались в Лиге Европы. Команда Реброва тогда победила армейцев в гостях (1:0) и сыграла вничью дома (0:0).

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