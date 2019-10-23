Сергей Ребров не возглавил ЦСКА в конце 2020-го из-за отношений России и Украины

Главный тренер входил в сферу интересов ЦСКА в конце 2020 года, когда была вероятна отставка .

До конкретного обсуждения сотрудничества дело в итоге не дошло: посредники дали понять москвичам, что переход Реброва в ЦСКА невозможен из-за взаимоотношений России и Украины, сообщает «РБ Спорт».

Существует опасение, что работа в России закроет 46-летнему тренеру карьеру на родине.

Ребров с середины 2018 года работает в венгерском клубе. В сезоне-2019/20 «Ференцварош» и ЦСКА встречались в Лиге Европы. Команда Реброва тогда победила армейцев в гостях (1:0) и сыграла вничью дома (0:0).

Кому проиграл ЦСКА: тренер – Ребров, 30 чемпионств, 15 лет без осени в еврокубках