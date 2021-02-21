МОК не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы олимпийского комитета Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал избрание на пост главы Национального олимпийского комитета Беларуси.

Виктор Лукашенко – старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко.

Виктор был избран главой НОК Беларуси 26 февраля после того, как МОК запретил его отцу возглавлять организацию.

Александр Лукашенко возглавлял НОК Беларуси с 1997 года. В декабре 2020 года МОК запретил ему участвовать во всех мероприятиях комитета, включая Олимпийские игры.

Также МОК не признал избрание Дмитрия Баскова на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси.

Оба Лукашенко и Басков по-прежнему отстранены от участия в Олимпиадах и любой деятельности, связанной с Играми.

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