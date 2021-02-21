МОК не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы олимпийского комитета Беларуси

Теги МОК Александр Лукашенко НОК Беларуси Политика Дмитрий Басков Виктор Лукашенко Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы Национального олимпийского комитета Беларуси.

Виктор Лукашенко – старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко.

Виктор был избран главой НОК Беларуси 26 февраля после того, как МОК запретил его отцу возглавлять организацию.

Александр Лукашенко возглавлял НОК Беларуси с 1997 года. В декабре 2020 года МОК запретил ему участвовать во всех мероприятиях комитета, включая Олимпийские игры.

Также МОК не признал избрание Дмитрия Баскова на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси.

Оба Лукашенко и Басков по-прежнему отстранены от участия в Олимпиадах и любой деятельности, связанной с Играми.

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