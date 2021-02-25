«Иди собирай хлопок». Хавбек «Лилля» Саншеш подвергся расизму со стороны фанатов «Газелек Аяччо»

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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш подвергся расистским оскорблениям в матче Кубка Франции против «Газелек Аяччо» (3:1).

Несмотря на то, что матч проходил без зрителей, группа фанатов клуба с острова Корсика смогла посмотреть его с крыши одного из супермаркетов рядом со стадионом.

23-летний португалец после игры в инстаграме написал, что ему кричали: «Ренату, иди собирай хлопок».

В соцсети футболиста поддержали многие партнеры по «Лиллю», в том числе Свен Ботман, Тимоти Веа и Шека.

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