«Иди собирай хлопок». Хавбек «Лилля» Саншеш подвергся расизму со стороны фанатов «Газелек Аяччо»

Полузащитник подвергся расистским оскорблениям в матче Кубка Франции против (3:1).

Несмотря на то, что матч проходил без зрителей, группа фанатов клуба с острова Корсика смогла посмотреть его с крыши одного из супермаркетов рядом со стадионом.

23-летний португалец после игры в инстаграме написал, что ему кричали: «Ренату, иди собирай хлопок».

В соцсети футболиста поддержали многие партнеры по «Лиллю», в том числе , и Шека.

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