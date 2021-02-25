Семак о судействе: «Третья игра, куча очень спорных моментов»

Главный тренер поделился мыслями о поражении от (1:2) в матче российской Премьер-лиги.

– Сложно после игры [назвать] причины. Мы не забиваем и пропускаем – это главная причина. Конечно, [соперники] два раза перешли центр поля, пропустить обидно. Ничего страшного, очень много моментов создали опять и в первом, и во втором тайме. Как и с : много моментов, но забиваем недостаточно для победы.

Конечно, очень обидная потеря очков и в предыдущем матче, и в этом. Смотримся гораздо лучше, создаем больше, но результата нет. Будем работать над тем, чтобы результат был другим.

– Пенальти за руку Кузяева. Ваш взгляд на этот эпизод?

– Что касается пенальти... третья игра, куча очень спорных моментов. На Кубок необоснованный пенальти [с «Арсеналом»], отсутствие пенальти в следующей игре [с «Ростовом»], сегодня пенальти – все моменты достаточно спорные.

Но не мне их разбирать. Не то что спорные – какие-то спорные, какие-то однозначно не спорные, ошибочные, но это не наше дело. Наше дело играть. А судейство в этих матчах пускай оценивают те, кому это положено, – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Объясняем пенальти «Рубина»: мяч попал в руку от корпуса, но это все равно нарушение