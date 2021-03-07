Вяльбе о серебре Большунова в марафоне: «Когда есть какая-то подлость – всегда обидно. Не понимаю, зачем Клэбо решил пойти таким путем»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своем отношении к тому, что Александру Большунову присудили серебро марафона на ЧМ-2021 в Оберстдорфе после дисквалификации Йоханнеса Клэбо.

– Как восприняли такое серебро Большунова в марафоне?

– Всегда, когда есть какая-то подлость – это обидно. Медаль – хорошо в любом случае. Но если была бы честная и чистая борьба, без каких-либо подвохов со стороны Клэбо, это было бы гораздо интереснее и красивее.

Я тем более не понимаю Йоханнеса, который очень силен на финише: зачем он решил пойти таким путем?

– Норвежцы подали апелляцию в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) на дисквалификацию Клэбо. Что это значит?

– Есть комиссия FIS, которая стоит выше жюри. Если с решением жюри ты не согласен – в течение 48 часов можешь подать апелляцию. Норвежцы сделали это (апелляцию еще не подавали – Sports.ru)

Мы такое делали в Сочи-2014, когда Сундбю помешал Максиму Вылегжанину в скиатлоне. Но нам тогда отказали, решение жюри менять не стали.

– Теоретически может быть такое, что сейчас они решение жюри отменят – и Клэбо вернут золото?

– Конечно. За это они и борются.

– Но, если следовать букве закона и правилам FIS – там же без шансов?

– Я уже настолько не верю этим буквам, что наверняка говорить нельзя. Все мы читаем эти буквы по-разному. Вчера вечером уже написала FIS-директору Пьеру Миньерею и еще раз обратила внимание на то, что нам всем вместе нужно очень хорошо подумать и сделать такие правила, которые было бы невозможно трактовать двояко.

Они должны быть абсолютно четкими для всех. Пускай даже очень жесткими, но. чтобы все спортсмены четко понимали: если нарушишь – будешь наказан. И тогда ни у норвежцев, ни у шведов, ни у русских, ни у китайцев – вообще ни у кого не будет возникать вопросов.

А когда есть лазейка, вариант «а может проскочит» – это неправильно. Только однозначное чтение правил приведет к нормальному разрешений подобных ситуаций, – сказала Вяльбе. 

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