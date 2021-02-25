Директор «Реала» Бутрагеньо о руке игрока «Атлетико»: «Это пенальти. Нам снова не повезло с судьей Эрнандесом»

Директор выразил недовольство работой главного судьи на матче с «Атлетико» (1:1).

В конце первого тайма мяч попал в руку защитнику «Атлетико» в штрафной площади. Арбитр не назначил пенальти, систему ВАР задействовали для оценки эпизода, но решение судьи не было изменено.

«Это пенальти. Ключевое решение. Последовательность действий была верная: после ВАР судью попросили посмотреть эпизод. Но он решил, что это не пенальти. Нам снова не повезло с Эрнандесом.

Что касается игры, то, если бы не Облак, мы бы победили. Второй тайм был прекрасен», – заявил Бутрагеньо в эфире Movistar+.

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