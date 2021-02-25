Директор «Реала» Бутрагеньо о руке игрока «Атлетико»: «Это пенальти. Нам снова не повезло с судьей Эрнандесом»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Эмилио Бутрагеньо Ян Облак Алехандро Эрнандес Фелипе видеоповторы Футбол

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо выразил недовольство работой главного судьи Алехандро Эрнандеса на матче Ла Лиги с «Атлетико» (1:1).

В конце первого тайма мяч попал в руку защитнику «Атлетико» Фелипе в штрафной площади. Арбитр не назначил пенальти, систему ВАР задействовали для оценки эпизода, но решение судьи не было изменено.

«Это пенальти. Ключевое решение. Последовательность действий была верная: после ВАР судью попросили посмотреть эпизод. Но он решил, что это не пенальти. Нам снова не повезло с Эрнандесом.

Что касается игры, то, если бы не Облак, мы бы победили. Второй тайм был прекрасен», – заявил Бутрагеньо в эфире Movistar+.

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