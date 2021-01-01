Трансфер Холанда – приоритет для «Реала». Сделка может обойтись в 270 млн евро (As)

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«Реал» продолжает работать над приобретением нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

В мадридском клубе не просто считают трансфер 20-летнего норвежца приоритетным, но еще и ключевым с учетом того, что Холанд может доминировать в футболе в ближайшее десятилетие.

«Реал» полагает, что не имеет права упустить такого игрока. Сделка вероятна летом, сообщает As.

Трансфер может обойтись в 270 миллионов евро, с учетом суммы за переход – 150 млн, а также зарплаты Эрлинга за шесть лет.

«Боруссия» не планировала продавать Холанда раньше 2022 года, но в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса может рассмотреть трансфер.

В пользу возможного перехода говорят также хорошие отношения между руководителями двух клубов. Вероятно, «Реал» сможет на несколько лет разбить выплаты, если стороны обо всем договорятся.  

В этом сезоне нападающий забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах чемпионата Германии. Его статистику можно изучить здесь.

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