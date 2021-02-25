Руководство «Ливерпуля» считает вопрос об отставке Клоппа абсурдом. Он сохраняет полную поддержку

Главный тренер «Ливерпуля» не покинет свой пост из-за серии неудачных результатов.

Как сообщают The Times и The Telegraph, он сохраняет полную поддержку руководства в лице Fenway Sports Group и Джона Хенри. Менеджмент не сомневается, что неудачный отрезок является аномалией и в большей степени был обусловлен серией травм в условиях пандемии и нестандартного сезона.

Более того, руководство «Ливерпуля» считает Клоппа лучшим тренером в мире и уверено, что он сможет решить проблемы, которые преследуют команду с конца декабря. Вопрос о его возможной отставке в клубе считают абсурдом.

Также отмечается, что руководство клуба не планирует значительных финансовых вливаний и перестройки состава. «Ливерпуль» продолжит работать в действующей финансовой модели, даже если по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.