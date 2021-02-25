ЭСК РФС назвала ошибкой удаление хавбека «Рубина» Абильгора в игре со «Спартаком». Но с «Зенитом» он не сыграет

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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела моменты из матча РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (2:0).

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Лапочкина в двух эпизодах: вынесение предупреждения (четвертого в сезоне) Сильвие Бегичу и вынесение второй желтой карточки (с последующим удалением) Оливеру Абильгору.

«1. Судья правильно вынес предупреждение Бегичу на 26-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Бегич совершил безрассудный фол, наступив в игровом эпизоде на ногу соперника.

2. Судья ошибочно вынес вторую желтую карточку Абильгору на 71-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Абильгор совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Отметим, что оба футболиста «Рубина» пропустят сегодняшний матч с «Зенитом».

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