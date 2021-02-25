ЭСК РФС назвала ошибкой удаление хавбека «Рубина» Абильгора в игре со «Спартаком». Но с «Зенитом» он не сыграет

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела моменты из матча между и (2:0).

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в двух эпизодах: вынесение предупреждения (четвертого в сезоне) и вынесение второй желтой карточки (с последующим удалением) .

«1. Судья правильно вынес предупреждение Бегичу на 26-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Бегич совершил безрассудный фол, наступив в игровом эпизоде на ногу соперника.

2. Судья ошибочно вынес вторую желтую карточку Абильгору на 71-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Абильгор совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Отметим, что оба футболиста «Рубина» пропустят сегодняшний матч с .