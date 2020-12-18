Рапино вошла в рейтинг As из 12 женщин-первопроходцев в спорте. Отмечены ее борьба за права ЛГБТ, равную оплату с мужчинами и отказ посетить Белый дом

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Футболистка сборной США Меган Рапино попала в рейтинг As, включающий 12 женщин-первопроходцев из истории спорта и приуроченный к Международному женскому дню.

Отмечены такие шаги 35-летней американки, как ее борьба за права ЛГБТ, равную оплату труда с мужчинами и отказ посетить Белый дом после победы на чемпионате мира в период президентства Дональда Трампа. Футболистка дважды выигрывала чемпионат мира, а в 2012 году стала олимпийской чемпионкой.

В список также попали:

первая женщина, пробежавшая Бостонский марафон Катрин Швитцер;

велосипедистка Альфонсина Страда, участвовавшая в мужских гонках, включая «Джиро д’Италия» ;

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» по теннису Мартина Навратилова;

британская яхтсменка Эллен Макартур, установившая мировой рекорд по одиночному скоростному плаванию вокруг свет;

шведская гольфистка Анника Соренстам;

12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» по теннису Билли Джин Кинг;

баскетболистка «Миннесоты» Майя Мур;

алжирская бегунья, олимпийская чемпионка 1992 года Хассиба Булмерка;

сирийская пловчиха Юсра Мардини;

марокканская бегунья, олимпийская чемпионка 1984 года Наваль Эль-Мутавакель;

прыгунья в высоту Элис Коучмэн – первая чернокожая олимпийская чемпионка.

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