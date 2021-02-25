«Интер» – «Аталанта» – 1:0. Шкриньяр открыл счет, Миранчук вышел на 73-й. Онлайн-трансляция

Теги Интер Аталанта серия А Италия Sports.ru Футбол

В 26-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука играет в гостях с «Интером».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Интер – Аталанта 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
8 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 54 Шкриньяр.
ИнтерХанданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими, Брозович, Перишич, Видаль (Эриксен, 53), Барелла, Лукаку, Мартинес.
АталантаСпортьелло, Мэле, Ромеро, Толои, Гозенс, де Рон, Пессина (Миранчук, 73), Малиновский (Иличич, 46), Фройлер, Гимшити, Сапата (Муриэль, 70).
Предупреждение:
Ромеро (59).

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