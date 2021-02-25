«Интер» – «Аталанта» – 1:0. Шкриньяр открыл счет, Миранчук вышел на 73-й. Онлайн-трансляция

В 26-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука играет в гостях с «Интером».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 8 марта, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 54 Шкриньяр.
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Интер –
Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими, Брозович, Перишич, Видаль (Эриксен, 53), Барелла, Лукаку, Мартинес.
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Аталанта –
Спортьелло, Мэле, Ромеро, Толои, Гозенс, де Рон, Пессина (Миранчук, 73), Малиновский (Иличич, 46), Фройлер, Гимшити, Сапата (Муриэль, 70).
- Предупреждение:
- Ромеро (59).