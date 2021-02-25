Леонид Федун: «Соболев – надежда сборной России. Очень амбициозный и здоровый парень»

Владелец после победы над «Краснодаром» (6:1) отметил игру форварда .

Россиянин сделал дубль в день своего 24-летия.

– Как думаете, что случилось с «Краснодаром»?

– Спросите у Галицкого, что с «Краснодаром». Мне понравилось, как они играли (смеется).

– Как вам Соболев?

– Молодец, растет, старается, очень амбициозный и здоровый парень. Это надежда сборной России.

– Вы поздравили его с днем рождения?

– Конечно, поцеловал.

– Успели ли пообщаться с Романцевым?

– Пока не общался. Безусловно, он остался доволен игрой.

Папе своему передаю привет, он тоже сейчас болеет, ему уже 93. Такая победа придает сил, – сказал Федун.

«Посмеялся с фотошопа Мозеса – это творчество совсем не зашло». Счастливый Федун разговорился – ответил даже на вопрос про Зарему