Леонид Федун: «Соболев – надежда сборной России. Очень амбициозный и здоровый парень»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Краснодаром» (6:1) отметил игру форварда Александра Соболева.
Россиянин сделал дубль в день своего 24-летия.
– Как думаете, что случилось с «Краснодаром»?
– Спросите у Галицкого, что с «Краснодаром». Мне понравилось, как они играли (смеется).
– Как вам Соболев?
– Молодец, растет, старается, очень амбициозный и здоровый парень. Это надежда сборной России.
– Вы поздравили его с днем рождения?
– Конечно, поцеловал.
– Успели ли пообщаться с Романцевым?
– Пока не общался. Безусловно, он остался доволен игрой.
Папе своему передаю привет, он тоже сейчас болеет, ему уже 93. Такая победа придает сил, – сказал Федун.
«Посмеялся с фотошопа Мозеса – это творчество совсем не зашло». Счастливый Федун разговорился – ответил даже на вопрос про Зарему