«Авангард» обыграл «Автомобилист» во втором овертайме, уступая 1:3 к 57-й минуте

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«Авангард» одержал волевую победу над «Автомобилистом» (4:3 2ОТ, 3-1) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Во втором овертайме победную шайбу забросил нападающий Илья Ковальчук.

По ходу третьего периода омский клуб проигрывал со счетом 1:3. 

На 56:35 нападающий Дмитрий Жукенов получил две минуты за подножку. На 56:48 омская команда отыграла одну шайбу – отличился Рид Буше. На 57:16 Чей Геноуэй был удален за подножку. На 57:43 «Авангард» сравнял счет благодаря шайбе Иржи Секача и перевел игру в овертайм.

Победа позволила команде тренера Боба Хартли повести в серии со счетом 3-1. Пятая игра состоится 10 марта в Балашихе.

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