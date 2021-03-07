«Авангард» обыграл «Автомобилист» во втором овертайме, уступая 1:3 к 57-й минуте

«Авангард» одержал волевую победу над «Автомобилистом» (4:3 2ОТ, 3-1) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.
Во втором овертайме победную шайбу забросил нападающий Илья Ковальчук.
По ходу третьего периода омский клуб проигрывал со счетом 1:3.
На 56:35 нападающий Дмитрий Жукенов получил две минуты за подножку. На 56:48 омская команда отыграла одну шайбу – отличился Рид Буше. На 57:16 Чей Геноуэй был удален за подножку. На 57:43 «Авангард» сравнял счет благодаря шайбе Иржи Секача и перевел игру в овертайм.
Победа позволила команде тренера Боба Хартли повести в серии со счетом 3-1. Пятая игра состоится 10 марта в Балашихе.