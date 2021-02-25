Гендиректор «Краснодара»: «Мусаев уволен не будет. Даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата матчи»

Генеральный директор «Краснодара» выступил с заявлением по поводу разговоров о возможной отставке главного тренера команды Мурада Мусаева после поражения от «Спартака» (1:6).

– Последние результаты команды не впечатляют, все чаще и настойчивее слышны призывы к решительным действиям со стороны руководства клуба. Что вы можете ответить тем, кто призывает к немедленной отставке Мусаева?

– Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят.

А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призерами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы.

Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в евровесну.

И во всем этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас.

Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают.

Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: , даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой, – сказал Хашиг.

«На поле не было именно команды». Тренеры после ураганного разгрома «Краснодара» (1:6)