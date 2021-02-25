Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте матча с «Рубином». Его удар взял Дюпин

Форвард не помог команде в матче с (1:2) в рамках 21-го тура .

Российский нападающий не реализовал пенальти на 9-й добавленной ко второму тайму минуте. Его удар взял вратарь .

Вот это валидол 💥



«Зенит» побежал отыгрываться после пропущенного мяча, Сутормина срубили в штрафной, и в самой концовке Дюпин тащит пенальти от Дзюбы 🔥🔥🔥



Тут голос сорвали болельщики обеих команд 😱 pic.twitter.com/SxEVP2f6zH — Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021

11-метровый был назначен после видеопросмотра за фол на .