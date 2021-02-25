Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте матча с «Рубином». Его удар взял Дюпин

Теги Зенит Рубин Артем Дзюба премьер-лига Россия Сергей Карасев Юрий Дюпин Алексей Сутормин Карл Старфельт Футбол

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не помог команде в матче с «Рубином» (1:2) в рамках 21-го тура РПЛ.

Российский нападающий не реализовал пенальти на 9-й добавленной ко второму тайму минуте. Его удар взял вратарь Юрий Дюпин.

11-метровый был назначен Сергеем Карасевым после видеопросмотра за фол Карла Старфельта на Алексее Сутормине.

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