Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте матча с «Рубином». Его удар взял Дюпин

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не помог команде в матче с «Рубином» (1:2) в рамках 21-го тура РПЛ.
Российский нападающий не реализовал пенальти на 9-й добавленной ко второму тайму минуте. Его удар взял вратарь Юрий Дюпин.
Вот это валидол 💥— Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021
«Зенит» побежал отыгрываться после пропущенного мяча, Сутормина срубили в штрафной, и в самой концовке Дюпин тащит пенальти от Дзюбы 🔥🔥🔥
Тут голос сорвали болельщики обеих команд 😱 pic.twitter.com/SxEVP2f6zH
11-метровый был назначен Сергеем Карасевым после видеопросмотра за фол Карла Старфельта на Алексее Сутормине.