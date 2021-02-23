Широков о Семине: «Что он дал «Локомотиву»? Они при нем вперед шагнули? Нет. Кого он воспитал?»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о работе тренера в .

– В СМИ вброшены две кандидатуры [на пост тренера «Спартака»] – Семин и Бердыев.

– Я бы не делал на них ставку. Они ничего не дадут «Спартаку», нет. Хотя по Бердыеву еще можно подумать, Семин – точно нет.

– Почему?

– А что он дал «Локомотиву»?

– Титулы после долгого перерыва.

– «Локомотив» при нем как-то вперед шагнул? Конечно, нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперед.

Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука – он играл до него. И Алексей говорил, что только сейчас начал нормально тренироваться, понял, что это такое. Не надо рассказывать, что – воспитанник Юрия Палыча.

Баринов – то же, он был в системе. Как много Баринов при нем играл? Последний год. Но почему раньше не играл? – заявил Широков.