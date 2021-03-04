Яна Рудковская: «Затраты на работу с Косторной нужно компенсировать. Если кто-то действительно хочет ее к себе, то заплатит»

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Продюсер Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, сообщила, что новый тренер Алены Косторной должен будет оплатить расходы на подготовку фигуристки.

Косторная намерена вернуться к Этери Тутберидзе.

«Плющенко прав – у него и клуба нет контракта с Аленой Косторной. Но у клуба есть договор с ее мамой. Что объяснимо – Алене 17 лет, она несовершеннолетняя. Этот контракт серьезный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к Алене у нас нет.

Что касается договоров с мамой, то мы действительно ни копейки не взяли за ее рекламный контракт, передаем суммы в полном объеме каждый месяц. Да, все спонсорские договора у наших спортсменов тоже с клубом, наша добрая воля – оставить все Алене, без каких-либо удержаний.

Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему.

Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит. Но могу сказать точно, что если бы мы забирали спортсменку с таким контрактом, мы бы точно заплатили. Мы частный клуб и точно можем себе это позволить.

Мы расстаемся хорошо. Мне кажется, у нашей команды и Алены остались прекрасные отношения. Поэтому мы такое решение приняли с Евгением Викторовичем, хотя она нас оповестила о своем уходе только сегодня.

Мы конструктивно поговорили о проблемах, с которыми столкнулись, отдаем ей все связи и контакты по медицине и восстановлению. Знаем, что они точно пригодятся. Алена улыбалась, мы улыбались. Договорились на условия, озвученные выше. Дальше – работа юристов», – рассказала Рудковская.

Возвращение Косторной к Тутберидзе – проблема для всех: команде Этери грозит смута, а Плющенко уже получил имиджевый удар

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