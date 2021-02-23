Промес о «Севилье»: «Я играл в защите – это было убийственно. Вы знаете, кто такой Промес. Можете представить его в обороне?»

Полузащитник ответил на вопрос о том, почему у него не получилось проявить себя в «Севилье».

– Прощаясь с болельщиками «Севильи», ты написал в инстаграме: «Жаль, вы не увидели моего максимума». Почему в у тебя не все получилось?

– Потому что я играл в защите! Это было просто убийственно. Вот вы знаете, кто такой Промес. Можете представить его в обороне?!

Старался, улыбался, но это был не я. В таком режиме меня хватило на год. Потом ушел в – и снова стал прежним Квинси.

Мои крутые стороны – это голы и результативные передачи. А в «Севилье» я заботился о том, чтобы мы не пропустили. Зато набрался опыта и стал универсальнее – тоже плюс, – заявил Промес.