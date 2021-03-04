Ирина Слуцкая: «Косторной нужно просто успокоиться и принять правильное решение. Возможно, это и не возвращение к Тутберидзе»

Двукратная чемпионка мира высказалась о возможном возвращении из академии к тренеру .

«Когда уходишь от одного тренера к другому, наверняка ты ждешь результата, но надо понимать, что в одиночку результата не добиваются.

Конечно, это эмоции. Хотелось видеть Алену на первых позициях, но жизнь распорядилась иначе.

Сейчас нужно просто успокоиться и принять правильное решение (возможно, это и не возвращение к Тутберидзе), посмотреть на себя со стороны и подумать, как это все можно исправить», – сказала Слуцкая.

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