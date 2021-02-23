IFAB скорректировал правило игры рукой. Голы из-за случайного касания мяча партнером больше отменять не будут

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила футбола, внес корректировки в правило игры рукой.

Теперь случайная игра рукой, в результате которой одноклубник сыгравшего рукой забивает либо получает возможность забить, больше не будет считаться нарушением.

Пример подобной ситуации произошел в игре АПЛ «Фулхэм» – «Тоттенхэм» (0:1). Судья Дэвид Кут отменил гол Джоша Маджа во втором тайме из-за того, что мяч попал в руку Марио Лемина в момент выноса мяча защитником «Тоттенхэма». При этом рука Лемина располагалась вдоль его тела. Теперь такие голы должны засчитывать.

В то же время IFAB сообщил, что трактовка положения руки в пространстве и по отношению к движению игрока остается на усмотрение судей.

Официально правило вступит в силу 1 июля, но лигам разрешено вносить изменения раньше.