У Азара рецидив травмы. Он может вернуться к матчу с «Аталантой»

Восстановление полузащитника после травмы затягивается.

У 30-летнего бельгийца случился рецидив. Проблема заключается в легкой боли в ранее травмированной мышце, что тормозит возвращение Азара.

Ответный матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов (16 марта) рассматривается как возможная дата возвращения. Однако тренер Зинедин Зидан не включит Азара в состав, если тот не будет готов на 100 процентов.

Сегодня Азар должен был работать с гораздо меньшей нагрузкой, работу в спортзале бельгиец будет чередовать с упражнениями на футбольном поле.

В этом сезоне игрок выходил на поле в 8 матчах , забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его полную статистику можно найти здесь.