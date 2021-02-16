У Азара рецидив травмы. Он может вернуться к матчу с «Аталантой»

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Эден Азар Футбол

Восстановление полузащитника «Реала» Эдена Азара после травмы затягивается.

У 30-летнего бельгийца случился рецидив. Проблема заключается в легкой боли в ранее травмированной мышце, что тормозит возвращение Азара. 

Ответный матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов (16 марта) рассматривается как возможная дата возвращения. Однако тренер Зинедин Зидан не включит Азара в состав, если тот не будет готов на 100 процентов.

Сегодня Азар должен был работать с гораздо меньшей нагрузкой, работу в спортзале бельгиец будет чередовать с упражнениями на футбольном поле.   

В этом сезоне игрок выходил на поле в 8 матчах Ла Лиги, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его полную статистику можно найти здесь.

Звезды сборной России выбирают подарки для близких на 8 марта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья