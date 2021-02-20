Кубок мира. Эстафета. Халили, Елисеев, Логинов и Латыпов побегут за Россию

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5 марта в чешском Нове Место на 8-м этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета. За Россию побегут Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Дата проведения
5 марта, 17.20
Онлайн гонки

Этап 8, Нове Место, Чехия. Эстафета

Россия (№4): Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Швеция (№2): Пеппе Фемлинг, Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома.

Франция (№3): Антонин Гигонна, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильен Жаклен.

Германия (№5): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Филипп Наврат.

Украина (№7): Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима.

Австрия (№8): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер.

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