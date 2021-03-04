Евгений Плющенко: «Информация, что у Косторной якобы есть контрактные обязательства передо мной – неправда. Их нет»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер заявил, что у чемпионки Европы Алены Косторной нет контрактных обязательств перед ним.

Косторная перешла в академию Плющенко в июле 2020 года. 3 марта стало известно, что фигуристка намерена вернуться в группу своего бывшего тренера .

Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз накануне заявил: «Слухи, что Косторная уже у нас тренируется – неправда. Для этого ей надо разорвать контракт, есть финансовые нюансы».

«Информация о том, что якобы у Косторной есть какие-то контрактные обязательства передо мной – неправда. Их нет. Я работаю со всеми на честном слове и доверительных отношениях.

Все спонсоры, которые были приведены мной и Яной Александровной (Рудковской) – мы с этого ни получили ни копейки. Это была наша позиция. Мы отдали финансовую историю на откуп Алене и ни в коем случае ничего забирать не будем.

У нас нет контрактов с Косторной – что она катается за клуб или что-то подобное. Все контракты, которые были сделаны Алене – были сделаны только для нее. Мы не получили, не взяли никакого процента.

Так что это лукавство – что надо закрыть некие контрактные составляющие, которые надо закрыть. Думаю, во многих случаях тренеры и менеджеры взяли бы деньги за услуги, спонсорство.

Мы этого делать не будем, не собираемся и не делали. Программы, которые были поставлены , остаются Алене. Я действительно потратил большие суммы. Ну ничего, бывает, все нормально», – сказал Плющенко.

Возвращение Косторной к Тутберидзе – проблема для всех: команде Этери грозит смута, а Плющенко уже получил имиджевый удар

Похоже, Косторная собралась обратно к Тутберидзе – у Плющенко она запуталась в программах (4 за полгода) и пролетела мимо ЧМ