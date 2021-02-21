Блэйк Гриффин договорился с «Детройтом» о выкупе контракта и станет свободным агентом

Тяжелый форвард в ближайшее время станет неограниченно свободным агентом.

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, договорился о выкупе контракта с 31-летним баскетболистом. За этот и следующий сезон Гриффин мог бы получить около 75 млн долларов по действующему соглашению.

Отмечается, что в подписании 6-кратного участника Матчей звезд заинтересовано немало клубов, претендующих на плей-офф. Гриффин проведет переговоры и примет решение в ближайшем будущем.

Блэйк не выступает в матчах НБА с 13 февраля, на протяжении этого времени «Пистонс» пытались обменять игрока или выкупить его контракт.

В нынешнем сезоне опытный форвард набирает 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи за матч, Гриффин реализовал 42,9% двухочковых и 31,5% трехочковых бросков.

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