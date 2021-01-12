Евролига. «Химки» – «Альба», «Жальгирис» сыграет с «Миланом» и другие матчи

В пятницу, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.

Подмосковные «Химки», которые на этой неделе прервали серию из 17 поражений, принимают немецкую «Альбу».

Литовский «Жальгирис» дома сыграет с итальянским «Миланом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 19-8, ЦСКА Россия – 18-9, Бавария Германия – 18-10, Милан Италия – 17-10, Анадолу Эфес Турция – 17-10, Реал Испания – 17-11, Зенит Россия – 16-11, Фенербахче Турция – 16-11, Жальгирис Литва – 15-12, Валенсия Испания – 14-14, Баскония Испания – 14-13, Виллербан Франция – 12-15, Маккаби Плейтика Израиль – 11-15, Олимпиакос Греция – 11-16, Панатинаикос Греция – 9-17, Альба Германия – 9-18, Црвена Звезда Сербия – 7-20, Химки Россия – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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