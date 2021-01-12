Евролига. «Химки» – «Альба», «Жальгирис» сыграет с «Миланом» и другие матчи

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В пятницу, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят пять матчей.

Подмосковные «Химки», которые на этой неделе прервали серию из 17 поражений, принимают немецкую «Альбу».

Литовский «Жальгирис» дома сыграет с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Химки Россия  –  Альба Германия 27:20 (2 четверть)
Дата проведения
5 марта, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Мики (11), Швед (8), Зайцев (2), Карасев (2), Моня (0) – старт; Макколлум (2), Понкрашов (0), Валиев (0).
Альба
Фонтеккьо (9), Эрикссон (3), Сикма (3), Лэммерс (2), Ло (0).

Жальгирис Литва  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
5 марта, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
5 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
5 марта, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  ТД Системс Баскония Испания
Дата проведения
5 марта, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 19-8, ЦСКА Россия – 18-9, Бавария Германия – 18-10, Милан Италия – 17-10, Анадолу Эфес Турция – 17-10, Реал Испания – 17-11, Зенит Россия – 16-11, Фенербахче Турция – 16-11, Жальгирис Литва – 15-12, Валенсия Испания – 14-14, Баскония Испания – 14-13, Виллербан Франция – 12-15, Маккаби Плейтика Израиль – 11-15, Олимпиакос Греция – 11-16, Панатинаикос Греция – 9-17, Альба Германия – 9-18, Црвена Звезда Сербия – 7-20, Химки Россия – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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