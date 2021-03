Брызгалов о «Дворце для Путина»: «Бури негодования это во мне не вызвало. Так устроена Россия»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов высказался касательно расследования оппозиционера Алексея Навального о резиденции под Геленджиком.

В фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (организация выполняет функции иностранного агента на территории РФ) «Дворец для Путина» рассказывается о дворце под Геленджиком, который, по утверждению ФБК, принадлежит президенту России Владимиру Путину.

– Фильм про дворец на канале Навального посмотрело больше ста миллионов человек. Это огромная цифра!

– Да, я один из ста миллионов, кто посмотрел этот фильм. Вот вы спросите мое мнение. А что, вы этого не знали, что может быть у Путина такой дворец, если он есть? Я не удивлен. И также большинство россиян не было удивлено.

Во мне это не вызвало никакой бури негодования, у меня не вызвало это никакой ненависти. Ну это just a way we f***in (блин) live in Russia. Понимаете. Так оно есть, было и будет в России. Можно спорить, правильно это или неправильно. Но так устроена страна, – сказал Брызгалов.

