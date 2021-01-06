Брызгалов о «Дворце для Путина»: «Бури негодования это во мне не вызвало. Так устроена Россия»

Теги Сборная России по хоккею Илья Брызгалов Владимир Путин Алексей Навальный Политика Хоккей

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов высказался касательно расследования оппозиционера Алексея Навального о резиденции под Геленджиком.

В фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (организация выполняет функции иностранного агента на территории РФ) «Дворец для Путина» рассказывается о дворце под Геленджиком, который, по утверждению ФБК, принадлежит президенту России Владимиру Путину.

– Фильм про дворец на канале Навального посмотрело больше ста миллионов человек. Это огромная цифра!

– Да, я один из ста миллионов, кто посмотрел этот фильм. Вот вы спросите мое мнение. А что, вы этого не знали, что может быть у Путина такой дворец, если он есть? Я не удивлен. И также большинство россиян не было удивлено.

Во мне это не вызвало никакой бури негодования, у меня не вызвало это никакой ненависти. Ну это just a way we f***in (блин) live in Russia. Понимаете. Так оно есть, было и будет в России. Можно спорить, правильно это или неправильно. Но так устроена страна, – сказал Брызгалов.

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