Головин – лучший игрок «Монако» в феврале по версии болельщиков

Болельщики признали полузащитника лучшим игроком февраля.

В этом месяце игрок принял участие в 5 матчах команды в Лиге 1, а также сыграл в одной игре Кубка Франции. В этих матчах россиянин забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

В этом сезоне Головин забивает или отдает голевой пас раз в 39 минут. Это лучший показатель в Лиге 1.

С полной статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Головин снова разрывает: выскочил на замену и отдал два ассиста. Уже обогнал Неймара по результативности в Лиге 1