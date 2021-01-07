Головин – лучший игрок «Монако» в феврале по версии болельщиков

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Болельщики «Монако» признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком февраля.

В этом месяце игрок принял участие в 5 матчах команды в Лиге 1, а также сыграл в одной игре Кубка Франции. В этих матчах россиянин забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

В этом сезоне Головин забивает или отдает голевой пас раз в 39 минут. Это лучший показатель в Лиге 1.

С полной статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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