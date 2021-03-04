«Калгари» уволил Джеффа Уорда с поста главного тренера. Его сменил Дэррил Саттер

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«Калгари» объявил об отставке главного тренера Джеффа Уорда со своего поста. Его сменил Дэррил Саттер

58-летний Уорд возглавил «Флэймс» по ходу прошлого сезона после увольнения Билла Питерса, которого отправили в отставку на фоне скандала с расистскими высказываниями в адрес форварда Акима Алиу в 2010 году. 

В текущем сезоне «огоньки» набрали 24 очка в 24 матчах и занимают текущее 5-е место в Северном (канадском) дивизионе. Сегодня команда обыграла «Оттаву» (7:3). 

61-летний Саттер ранее уже был главным тренером «Калгари» в период с 2002 по 2006 годы, а с 2003 по 2010 годы занимал пост генерального менеджера клуба. Под его руководством «Флэймс» доходили до финала Кубка Стэнли в 2004 году. 

Последним клубом Саттера в НХЛ был «Лос-Анджелес» (с 2011 по 2017 годы), с которым он выиграл 2 титула в 2012 и 2014 годах. Недавно он был назначен на пост советника тренерского штаба «Анахайма». 

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