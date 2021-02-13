Дэйна Уайт: «Шанс на возвращение Хабиба есть»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что провел очередные переговоры с чемпионом промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова относительно его возможного возвращения.

«Мы поужинаем с Хабибом в субботу или в воскресенье и поговорим. Есть еще множество отличных боев в легком дивизионе, которые пройдут, прежде чем мы определим, кто подерется за пояс.

Если Хабибу будет интересно, он получит бой. Хабиб ни разу не сказал: «Оставь меня в покое, перестань спрашивать об этом». Так что шанс все еще есть», – заявил Уайт.

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