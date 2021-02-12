Брызгалов о Панарине: «Кремлю плевать даже на то, что говорит Навальный. То, что пишет Артемий, ему вообще должно быть до фонаря»

Бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ Илья Брызгалов поделился мыслями о ситуации нападающего «Рейнджерс» .

Тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

– Главная тема февраля – это скандал с Панариным. Андрей Назаров заявил, что 10 лет назад Артемий избил девушку в Риге. Читали об этом?

– Читал об этом, даже в Америке это обсуждалось. Что я могу по этому поводу сказать? У меня вообще нет никакой информации.

– Вы поверили истории Назарова?

– Не могу сказать. Если ты ударил девушку, то это низко и подло. Если ты оболгал таким способом человека, то это какая-то зависть, подлость. Эта ситуация вообще какая-то низкая и подлая. Мне кажется, тут даже обсуждать нечего. Какая-то грязь.

– В США сразу посчитали, что это дело связано с политическими взглядами Панарина. Вам эта версия близка?

– И поэтому режим Путина решил воздействовать на Панарина через Назарова? Это же смешно.

– В Америке писали, цитирую вам: «Назаров – политический подхалим, который специально решил оболгать Панарина, который публично поддерживал Навального – главного политического оппонента Путина».

– Мне кажется, Кремлю плевать даже на то, что говорит Навальный. А то, что пишет Артемий, ему вообще должно быть до фонаря.

– При этом Навального посадили в тюрьму.

– А что с ним нужно было делать Кремлю? Сами посудите. На него были заведены уголовные дела. Можно спорить, рассуждать, для кого-то они фэйковые, для кого-то нет. Владимир Владимирович сидит и управляет страной, а Навальный сейчас будет зону топтать.

– Я к тому, что если бы Кремль не боялся высказываний Навального, то никто бы его не стал трогать.

– Может, он просто надоел? Я немножко следил за этой ситуаций, за митингами. Чего в итоге добились? Людей вывели на улицы, их побили. Кого-то сейчас в тюрьму посадят. Но ничего не поменялось, – сказал Брызгалов.

Кто лайкнул пост Панарина про Навального: Радулов, Слуцкий, Бердин, легенда НХЛ Ковалев и тренер «Сибири» Заварухин

Брызгалов о «Дворце для Путина»: «Бури негодования это во мне не вызвало. Так устроена Россия»

«Свободу Панарину». Болельщики «Рейнджерс» вернулись на трибуны и поддержали русскую звезду