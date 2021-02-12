Брызгалов о Панарине: «Кремлю плевать даже на то, что говорит Навальный. То, что пишет Артемий, ему вообще должно быть до фонаря»

Теги Илья Брызгалов НХЛ Андрей Назаров Владимир Путин Sports.ru Артемий Панарин Алексей Навальный Политика Хоккей

Бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ Илья Брызгалов поделился мыслями о ситуации нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

– Главная тема февраля – это скандал с Панариным. Андрей Назаров заявил, что 10 лет назад Артемий избил девушку в Риге. Читали об этом?

– Читал об этом, даже в Америке это обсуждалось. Что я могу по этому поводу сказать? У меня вообще нет никакой информации.

– Вы поверили истории Назарова?

– Не могу сказать. Если ты ударил девушку, то это низко и подло. Если ты оболгал таким способом человека, то это какая-то зависть, подлость. Эта ситуация вообще какая-то низкая и подлая. Мне кажется, тут даже обсуждать нечего. Какая-то грязь.

– В США сразу посчитали, что это дело связано с политическими взглядами Панарина. Вам эта версия близка?

– И поэтому режим Путина решил воздействовать на Панарина через Назарова? Это же смешно.

– В Америке писали, цитирую вам: «Назаров – политический подхалим, который специально решил оболгать Панарина, который публично поддерживал Навального – главного политического оппонента Путина».

– Мне кажется, Кремлю плевать даже на то, что говорит Навальный. А то, что пишет Артемий, ему вообще должно быть до фонаря.

– При этом Навального посадили в тюрьму.

– А что с ним нужно было делать Кремлю? Сами посудите. На него были заведены уголовные дела. Можно спорить, рассуждать, для кого-то они фэйковые, для кого-то нет. Владимир Владимирович сидит и управляет страной, а Навальный сейчас будет зону топтать.

– Я к тому, что если бы Кремль не боялся высказываний Навального, то никто бы его не стал трогать.

– Может, он просто надоел? Я немножко следил за этой ситуаций, за митингами. Чего в итоге добились? Людей вывели на улицы, их побили. Кого-то сейчас в тюрьму посадят. Но ничего не поменялось, – сказал Брызгалов. 

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