РФС выступил с новым объяснением скандала с фотошопом руки Мозеса и выложил видео, по которым разбирали эпизод

ЭСК РФС повторно прокомментировал ситуацию с изменением изображения при разборе пенальти в ворота «Спартака» за попадание мяча в руку хавбеку красно-белых в игре Бетсити Кубка России против (0:2).

«Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС при рассмотрении эпизодов изучает только исходные (неотредактированные) записи телетрансляции, а также иные ракурсы, доступные видеопомощнику судьи в ВАР-центре.

Еще раз отметим, что видеозаписи с итогами ЭСК для YouTube-канала РФС готовятся уже после заседания комиссии. В ролике о решении по матчу «Динамо» – «Спартак» для более наглядного показа запрещенной зоны, которая находится ниже подмышки, был использован снимок издания «Спорт-Экспресс», поскольку на нем отчетливо видно место контакта мяча и руки, что дает возможность графически показать границу разрешенной и запрещенной зон», – говорится в новом заявлении РФС, по смыслу пересекающемся с предыдущим.

Также РФС выложил видео, которые изучали эксперты для оценки решения судьи . В РФС отметили, что для разбора момента изучали отрывок трансляции «Матч ТВ», а также запись из ВАР-центра.

РФС заподозрили в фотошопе при разборе пенальти в ворота «Спартака». Там подтвердили: это не скрин из трансляции, а фото