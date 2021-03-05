Капризов – 1-я звезда матча с «Аризоной»: 2 голевые передачи, «+1» и 3 броска за 18:59

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:1). 

Россиянин набрал 2 (0+2) очка за две первые голевые передачи, во втором случае он сделал слепой пас на Ника Бьюгстэда из-за ворот.

У него стало 19 (6+13) баллов в 21 матче сезона при общей полезности «+8». Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. 

В этой игре Капризов (18:59, 5:48 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ. Также допустил 2 потери шайбы. 

 
 

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