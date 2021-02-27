Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Червоткин, Якимушкин, Мальцев и Большунов побегут за Россию

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5 марта в немецком Оберстдорфе на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 пройдет мужская эстафета. В составе российской команды выступят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Эстафета 4x10 км

Начало – 15.15 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport

Старт-лист

1. Норвегия (Пол Гульберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо)

2. Россия (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов)

3. Франция (Уго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парисс, Жюль Ляпьер)

4. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки)

5. Швеция (Юхан Хагстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Вильям Поромаа)

6. Германия (Юнас Доблер, Янош Брюггер, Лукас Бегль, Фридрих Мох)

8. Швейцария (Беда Кли, Дарио Колонья, Джейсон Рюш, Роман Фюргер)

9. США (Дэвид Норрис, Скотт Паттерсон, Симеон Хэмилтон, Гас Шумахер)

Кого России ставить в лыжную эстафету после разгрома от норвежцев? Нужен ли Большунов на финише? И вообще, какие шансы на золото?

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