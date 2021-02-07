Крушение «Ливерпуля», триумф «Барсы», провал в биатлоне, победа над Швецией по буллитам, серебро Кулижникова, умер Юрий Власов и другие новости утра

1. «Ливерпуль», кажется, прощается с чемпионской гонкой: команда Юргена Клоппа проиграла «Лестеру» – 1:3. Алиссон опять ошибся.

«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» (3:0) благодаря дублю Гюндогана и голу Родри. У «Сити» уже 16 побед подряд во всех турнирах.

2. Умер Юрий Власов, олимпийский чемпион-1960 и многократный рекордсмен мира по тяжелой атлетике. Ему было 85. Почитать про легенду можно здесь.

3. Шведские игры. Россия обыграла Швецию по буллитам (Самонов отбил все 5 послематчевых бросков!), Финляндия победила Чехию.

4. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Россиянка Ирина Казакевич заняла 19-е место, Светлана Миронова финишировала 64-й, промахнувшись 6 раз. Это ее худшая стрельба в карьере в этой дисциплине.

Кстати, финальный этап Кубка мира по биатлону текущего сезона пройдет в шведском Эстерсунде. Его перенесли из Холменколлена.

5. «Барселона» спокойно разнесла «Алавес» (5:1). У Месси и Тринкау по дублю, у Гризманна 2 ассиста. Месси уже второй в гонке бомбардиров Ла Лиги.

«Атлетико» победил «Гранаду» и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Другие результаты дня – тут.

6. Теннис. Australian Open. У женщин Осака ушла с матчболов против Мугурусы, Се вышла в 1/4 финала и другие результаты.

7. Россиянка Елизавета Голубева завоевала бронзу на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене. Павел Кулижников взял серебро на аналогичной дистанции у мужчин.

8. «Ювентус» проиграл «Наполи» (0:1), Инсинье забил на 31-й минуте с пенальти. У Турина 2 поражения в 5 последних матчах чемпионата.

«Милан» уступил «Специи» (0:2), не нанеся ни одного удара в створ, и может потерять 1-е место в Серии А в случае победы «Интера».

9. НХЛ. «Тампа» разгромила «Флориду», у Волкова первый гол в лиге, шайба Дадонова помогла «Оттаве» выиграть у «Виннипега», «Сент-Луис» одолел «Аризону» при 2 очках Барбашева. Все результаты дня – здесь.

10. В Бундеслиге «Байер» дома не смог обыграть «Майнц» (2:2), дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

11. НБА. «Бруклин» разгромил в гостях «Голден Стэйт», 36 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Филадельфию» и другие результаты.

12. 🥈 🥈Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Российские девушки взяли серебро, юноши – 4-е. Также Россия взяла серебро в смешанной эстафете.

13. Единая лига ВТБ. 17+6 от Пангоса помогли «Зениту» обыграть ЦСКА на выезде. ЦСКА впервые в истории Лиги ВТБ потерпел пять поражений в регулярном чемпионате.

Цитаты дня.

Куман о 6 трофеях «Баварии»: «У «Барсы» было лучше из-за стиля. Такого футбола мы не видели последние 25 лет»

Валерий Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии 5 таких Малкомов»

«Так устроена исторически сложившаяся статистика отрасли». Замминистра спорта объяснил странности в данных Минспорта, выявленные Счетной палатой

Глава федерации хоккея Гомельской области: «В Беларуси политическая и экономическая стабильность. Философия оппозиции – разруха»

Миронова о 64-м месте в спринте на чемпионате мира: «Не получилось все. Никак не могу это прокомментировать, вообще никак»

Валерий Карпин: «Трофеи не важны для меня. Выиграл я три чемпионата России. Ну и? Дальше что?»

Жозе Моуринью: «Сити» заработал современный пенальти – это когда даже за касание ногтем указывают на точку»