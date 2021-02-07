Месси забил 14-й и 15-й голы в сезоне Ла Лиги и вышел на 2-е место в списке бомбардиров. У Суареса – 16 мячей

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче с (5:1, второй тайм).

В конце первого тайма аргентинец получил мяч у правого угла штрафной, сместился в центр, уйдя от нескольких соперников, и пробил в нижний угол из-за пределов штрафной. Незадолго до этого гола судьи отменили другое взятие ворот после удара Месси из-за офсайда у Антуана Гризманна.

Во втором тайме аргентинец снова забил дальним ударом.

Это 14-й и 15-й голы Месси в чемпионате, что позволило ему обойти форварда «Севильи» Юссефа Эн-Несири и выйти на второе место в списке бомбардиров. Лидирует нападающий – 16 мячей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.