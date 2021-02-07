Валерий Карпин: «Трофеи не важны для меня. Выиграл я три чемпионата России. Ну и? Дальше что?»

Главный тренер поделился своим отношением к выигранным трофеям.

– Сейчас такая элита российских тренеров – это вы и Слуцкий, ну, как со стороны мне кажется. Но при этом у вас нет трофеев. Вас это не смущает?

– Абсолютно. Вот послушай меня: я в Испании ни одного трофея не выиграл. Абсолютно себя спокойно, нормально чувствую. А кто-то выиграл 8-9 трофеев – и? Ну как бы и что? Ну я играл в командах, которые не выиграли ни одного трофея. А кто-то сидит на лавке в «Реале» и выиграл 15 трофеев.

– Ну это ж важно все равно – выигрывать, разве нет?

– Трофеи? Нет. Для чего важно, для тебя?

– Для себя.

– Для себя – нет. Мне неважно. Хотелось бы? Конечно, хотелось бы. Выиграл – выиграл, хорошо. Не выиграл... Хорошо, выиграл бы я 10 трофеев, дальше что? Дальше что? Выиграл я в России там, три чемпионата, допустим, и кубок. Ну и? Дальше что?

– Выиграл чемпионат России.

– И что? Мне от этого что?

– Другой статус, другое... самоудовлетворение, в конце концов. Вы спортсмен, вы будете говорить: «Я чемпион России».

– Ты реально думаешь, что я хоть раз кому-то сказал, что я 3-кратный чемпион России?

– Самому себе.

– Да и самому себе. Ну выиграли, ну и все, пошли дальше. Толку-то от этого? Что мне от этого? Орден дадут? Даже если орден дадут – и что? Что мне от этого ордена? Ну положу дома, будет лежать.

– А ничего внутри себя не изменится?

– Вообще ничего.

– Я почему спрашиваю: сейчас молодой тренер Пирло работает с «Ювентусе», он выиграл Суперкубок. И все газеты: вот трофей, сейчас он придаст уверенности...

– Послушай меня, если он не уверен в себе, тогда лучше, в принципе, вообще не тренировать. При чем здесь это-то? Если тебе придают какие-то регалии уверенность в себе – ну лучше не тренировать тогда, по мне. То есть авторитет, внутренняя уверенность у тебя происходят из-за каких-то внешних факторов, трофей какой-то или там медаль тебе дали, ну это смешно.

Послушай, ну ты выиграл титул. Ты завтра пойдешь, встанешь перед игроками на теории – им по барабану вообще, что ты выиграл. Вообще по барабану. Вот вообще. Забудь про то, что ты там что-то где-то выиграл вчера. Даже [если] вчера ты стал чемпионом России или там мира.

– Отношение игроков не меняется – с титулом ты или без?

– Вот вообще. Им вообще по барабану. Я сам был футболистом. Мне по барабану, выиграл кто-то чего-то или не выиграл. Если он своим видением, авторитетом покажет, докажет мне, а не то, что он год назад или три месяца назад выиграл что-то... Либо он меня завоюет, ну, в кавычках, либо нет, – сказал Карпин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».