Алиссон махнул мимо мяча за пределами штрафной. Варди забил «Ливерпулю» в пустые ворота

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лестер Джейми Варди Алиссон Озан Кабак Футбол

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон совершил очередную результативную ошибку.

28-летний бразилец в матче 24-го тура АПЛ против «Лестера» при счете 1:1 вышел за пределы штрафной, чтобы вынести мяч. Однако он не попал по игровому снаряду и помешал выбить мяч защитнику Озану Кабаку.

Оба футболиста «Ливерпуля» оказались на газоне. Форвард «Лестера» Джейми Варди подхватил мяч и отправил его в пустые ворота.

Это случилось на 81-й минуте встречи. На 78-й хавбек «лис» Джеймс Мэддисон сравнял счет, а на 85-й минуте Харви Барнс упрочил преимущество команды – 3:1.

Напомним, что в предыдущем туре Алиссон совершил две ошибки в игре с «Манчестер Сити» (1:4), дважды подарив мяч сопернику.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Как именно налажал Алиссон: два жутких косяка с «Сити» за три минуты. Клопп предположил, что у кипера замерзли ноги

Узнайте, на кого из легендарных игроков вы похожи

Опрос

«Сити» против «Тоттенхэма» – это всегда интересно. Кто забьет первый гол?
10137 голосов
«Сити»
1.30 Манчестер Сити
Знаешь, кто забьет?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
«Тоттенхэм»
3.55 Тоттенхэм
Знаешь, кто забьет?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Никто
15.00 премьер-лига Англия
Знаешь, кто забьет?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья