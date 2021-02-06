Алиссон махнул мимо мяча за пределами штрафной. Варди забил «Ливерпулю» в пустые ворота

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон совершил очередную результативную ошибку.
28-летний бразилец в матче 24-го тура АПЛ против «Лестера» при счете 1:1 вышел за пределы штрафной, чтобы вынести мяч. Однако он не попал по игровому снаряду и помешал выбить мяч защитнику Озану Кабаку.
Оба футболиста «Ливерпуля» оказались на газоне. Форвард «Лестера» Джейми Варди подхватил мяч и отправил его в пустые ворота.
Это случилось на 81-й минуте встречи. На 78-й хавбек «лис» Джеймс Мэддисон сравнял счет, а на 85-й минуте Харви Барнс упрочил преимущество команды – 3:1.
Напомним, что в предыдущем туре Алиссон совершил две ошибки в игре с «Манчестер Сити» (1:4), дважды подарив мяч сопернику.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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