Глава федерации хоккея Гомельской области: «В Беларуси политическая и экономическая стабильность. Философия оппозиции – разруха»

Депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси, глава Федерации хоккея Гомельской области Виталий Уткин поделился мнением о политической ситуации в Беларуси, выступая на канале СТВ.

«Соглашусь с ведущим – подоплека именно буржуазной революции. Потому что, если взять 1996 год, стоял вопрос экономики и политики.

Сегодня у нас и политическая, и экономическая стабильность. Сегодня это не устраивает только определенные слои населения, которые за эти 26 лет... Когда мы с вами – и чиновники, и милиция, и врачи, и учителя учили, у них была возможность заниматься бизнесом, становиться на ноги. А теперь они подняли вопрос: им захотелось политики.

Собрание проходило... Неплохо вспомнить бы Петрарку, когда были народные вече – еще разбирали вопрос изменников и предателей. Неплохо было, чтобы эта тема прозвучала – людей, которых мы подняли, сделали элитой, в том числе и спортивной.

Давайте вернемся к нашему , что сегодня используют фейк: бело-красный флаг – и он принимает присягу. Но сегодня нужно обратить внимание на личность [Лукашенко]: он поступил по закону.

Он вынес этот вопрос на референдум, он не принимал своего никакого права, он спросил у народа. Вот философия нашего лидера и философия, которую навязывает нам сегодня оппозиция – разрухи. Вот она, большая разница», – передает слова Уткина белорусская Tribuna.com со ссылкой на эфир СТВ.