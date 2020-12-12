Валерий Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии 5 таких Малкомов»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Валерий Карпин Нобель Арустамян Малком Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу выступлений «Зенита» в Лиге чемпионов.

– Про Серегу Семака начали говорить – очень интересна его работа в «Зените».

– И вы находите оправдание тому, что они не вышли из группы ЛЧ, – плохой состав?

– Мне зачем оправдания искать?

– Не оправдание, а объяснение, я прошу прощения.

– Ну проиграли и проиграли, ну да, так получилось.

– Второй год нет выхода в плей-офф.

– Почему они должны выходить-то, я не понимаю?

– Потому что у них Малком.

– И что? А в Австрии таких 5 Малкомов! Просто за меньшие деньги. Вот и все. Просто за меньшие деньги, и они не раскручены, вот и все. Понимаешь? Вот в чем разница, – сказал Карпин в интервью Нобелю Арустамяну в эфире программы «Инсайдеры».

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