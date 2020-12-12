Валерий Карпин: «Почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии 5 таких Малкомов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу выступлений «Зенита» в Лиге чемпионов.
– Про Серегу Семака начали говорить – очень интересна его работа в «Зените».
– И вы находите оправдание тому, что они не вышли из группы ЛЧ, – плохой состав?
– Мне зачем оправдания искать?
– Не оправдание, а объяснение, я прошу прощения.
– Ну проиграли и проиграли, ну да, так получилось.
– Второй год нет выхода в плей-офф.
– Почему они должны выходить-то, я не понимаю?
– Потому что у них Малком.
– И что? А в Австрии таких 5 Малкомов! Просто за меньшие деньги. Вот и все. Просто за меньшие деньги, и они не раскручены, вот и все. Понимаешь? Вот в чем разница, – сказал Карпин в интервью Нобелю Арустамяну в эфире программы «Инсайдеры».