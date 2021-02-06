«Ливерпуль» проиграл «Лестеру» – 1:3. Алиссон опять ошибся

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Sports.ru Лестер Футбол

В рамках 24-го тура Премьер-лиги «Лестер» победил «Ливерпуль» (3:1).

Вратарь мерсисайдской команды Алиссон вновь допустил результативную ошибку. Напомним, на прошлой неделе «Манчестер Сити» во встрече с «Ливерпулем» (4:1) дважды забил после оплошностей голкипера.

«Лестер» на эту минуту занимает 2-е место в Премьер-лиге. У команды 46 очков после 24 игр. «Манчестер Юнайтед», набравший 45 очков, имеет матч в запасе относительно «лис».

«Ливерпуль» располагается на 4-й строчке с 40 очками по итогам 24 туров. «Красных» преследует целый ряд клубов, проведших меньшее количество игр. Потенциально, если судить по потерянным очкам, «Ливерпуль» могут опередить «Челси», «Вест Хэм», «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

Лестер – Ливерпуль 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
13 февраля, 15.30, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 67 Салах, 1:1 – 78 Мэддисон, 2:1 – 81 Варди, 3:1 – 85 Барнс.
ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Ндиди, Тилеманс (Чоудури, 87), Барнс, Олбрайтон (Перес, 74; Менди, 90), Мэддисон, Варди.
ЛиверпульАлиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Вейналдум (Шакири, 87), Милнер (Тиаго Алькантара, 17), Салах, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75), Мане, Фирмино.
Предупреждения:
Джонс (24), Эванс (43), Кабак (71).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Узнайте, на кого из легендарных игроков вы похожи

Опрос

«Сити» против «Тоттенхэма» – это всегда интересно. Кто забьет первый гол?
10128 голосов
«Сити»
1.30 Манчестер Сити
Знаешь, кто забьет?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
«Тоттенхэм»
3.55 Тоттенхэм
Знаешь, кто забьет?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽
Никто
15.00 премьер-лига Англия
Знаешь, кто забьет?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 500₽!
Получить 500₽

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья