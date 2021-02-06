«Ливерпуль» проиграл «Лестеру» – 1:3. Алиссон опять ошибся

В рамках 24-го тура Премьер-лиги «Лестер» победил «Ливерпуль» (3:1).
Вратарь мерсисайдской команды Алиссон вновь допустил результативную ошибку. Напомним, на прошлой неделе «Манчестер Сити» во встрече с «Ливерпулем» (4:1) дважды забил после оплошностей голкипера.
«Лестер» на эту минуту занимает 2-е место в Премьер-лиге. У команды 46 очков после 24 игр. «Манчестер Юнайтед», набравший 45 очков, имеет матч в запасе относительно «лис».
«Ливерпуль» располагается на 4-й строчке с 40 очками по итогам 24 туров. «Красных» преследует целый ряд клубов, проведших меньшее количество игр. Потенциально, если судить по потерянным очкам, «Ливерпуль» могут опередить «Челси», «Вест Хэм», «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.
- Дата проведения
- 13 февраля, 15.30, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Ндиди, Тилеманс (Чоудури, 87), Барнс, Олбрайтон (Перес, 74; Менди, 90), Мэддисон, Варди.
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Ливерпуль –
Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Вейналдум (Шакири, 87), Милнер (Тиаго Алькантара, 17), Салах, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75), Мане, Фирмино.