Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Алавесом», «Атлетико» против «Гранады»

23-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Сельтой» и «Эльче» (3:1).
В субботу «Севилья» будет противостоять «Уэске», «Атлетико» сыграет с «Гранадой» на выезде, «Барселона» примет «Алавес».
В воскресенье «Реал» сыграет с «Валенсией», «Вильярреал» – с «Бетисом».
Тур завершился в понедельник матчем между «Кадисом» и «Атлетиком».
23-й тур
- Дата проведения
- 13 февраля, 16.00, «Нуэво Лос Карменес»
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Гранада –
Руй Силва, Нева, Херман Санчес, Вальехо, Фулькье, Кенеди, Этеки, Мачис, Монторо, Дуарте, Молина.
- Дата проведения
- 13 февраля, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 13 февраля, 20.30, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 13 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 14 февраля, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 14 февраля, 18.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 14 февраля, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 14 февраля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 15 февраля, 23.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 12 февраля, 23.00, «Балаидос»
- Голы:
- 1:0 – 45 Санти Мина, 2:0 – 45 Мендес, 2:1 – 50 Ригони, 3:1 – 68 Санти Мина.
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Сельта –
Рубен Бланко, Мальо, Аарон Мартин, Араухо, Мурильо, Денис Суарес (Баэса, 89), Тапия, Мендес (Феррейра, 76), Нолито (Солари, 63), Санти Мина (Бельтран, 76), Аспас (Айду, 89).
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Эльче –
Бадия, Диего Гонсалес (Кальво, 46), Мигель Анхель, Мохика (Моренте, 31), Верду, Хосан (Хосема, 27), Марконе, Гути, Ригони, Бойе, Каррильо (Милья, 85).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.