Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Алавесом», «Атлетико» против «Гранады»

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23-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Сельтой» и «Эльче» (3:1). 

В субботу «Севилья» будет противостоять «Уэске», «Атлетико» сыграет с «Гранадой» на выезде, «Барселона» примет «Алавес». 

В воскресенье «Реал» сыграет с «Валенсией», «Вильярреал» – с «Бетисом». 

Тур завершился в понедельник матчем между «Кадисом» и «Атлетиком». 

Чемпионат Испании

23-й тур

Гранада – Атлетико
Дата проведения
13 февраля, 16.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
ГранадаРуй Силва, Нева, Херман Санчес, Вальехо, Фулькье, Кенеди, Этеки, Мачис, Монторо, Дуарте, Молина.
АтлетикоОблак, Фелипе, Савич, Эрмосо, Сауль, Карраско, Кондогбиа, Коке, Льоренте, Корреа, Суарес.

 

Севилья – Уэска
Дата проведения
13 февраля, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Эйбар – Вальядолид
Дата проведения
13 февраля, 20.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Алавес
Дата проведения
13 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Реал Сосьедад
Дата проведения
14 февраля, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Валенсия
Дата проведения
14 февраля, 18.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Осасуна
Дата проведения
14 февраля, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Бетис
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Кадис – Атлетик
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Эльче 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
12 февраля, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Санти Мина, 2:0 – 45 Мендес, 2:1 – 50 Ригони, 3:1 – 68 Санти Мина.
СельтаРубен Бланко, Мальо, Аарон Мартин, Араухо, Мурильо, Денис Суарес (Баэса, 89), Тапия, Мендес (Феррейра, 76), Нолито (Солари, 63), Санти Мина (Бельтран, 76), Аспас (Айду, 89).
ЭльчеБадия, Диего Гонсалес (Кальво, 46), Мигель Анхель, Мохика (Моренте, 31), Верду, Хосан (Хосема, 27), Марконе, Гути, Ригони, Бойе, Каррильо (Милья, 85).
Предупреждения:
Ригони (36), Мендес (53), Феррейра (78), Аспас (82), Верду (82).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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