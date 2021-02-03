Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Алавесом», «Атлетико» против «Гранады»

23-й тур Ла Лиги стартовал матчем между «Сельтой» и «Эльче» (3:1).

В субботу будет противостоять «Уэске», сыграет с «Гранадой» на выезде, примет «Алавес».

В воскресенье сыграет с «Валенсией», – с «Бетисом».

Тур завершился в понедельник матчем между «Кадисом» и «Атлетиком».

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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