НБА. «Финикс» – «Филадельфия», «Голден Стэйт» встретится с «Бруклином» и другие матчи

В субботу, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
Опасный «Финикс» Пола и Букера примет лидера Востока «Филадельфию» с Симмонсом и Эмбиидом в составе.
«Голден Стэйт» Карри сыграет с «Бруклином» Дюрэнта, который впервые выйдет против калифорнийцев в выездной встрече после ухода из команды в 2019 году.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 февраля, 23.00, «Phoenix Suns Arena»
- Финикс
- Пол (4), Букер (4), Камински (2), Эйтон (2), Бриджес (2) – старт; Краудер (3), К. Джонсон (2), Пэйн (2), Мур (2), Шарич (0).
- Дата проведения
- 14 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 14 февраля, 04.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 14 февраля, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 14 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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