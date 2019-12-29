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    НБА. «Финикс» – «Филадельфия», «Голден Стэйт» встретится с «Бруклином» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Голден Стэйт Хьюстон Индиана Майами Бруклин Нью-Йорк Филадельфия Финикс НБА Юта Баскетбол

    В субботу, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

    Опасный «Финикс» Пола и Букера примет лидера Востока «Филадельфию» с Симмонсом и Эмбиидом в составе.

    «Голден Стэйт» Карри сыграет с «Бруклином» Дюрэнта, который впервые выйдет против калифорнийцев в выездной встрече после ухода из команды в 2019 году.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Финикс – Филадельфия 23:28 (2 четверть)
    Дата проведения
    13 февраля, 23.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча
    Финикс
    Пол (4), Букер (4), Камински (2), Эйтон (2), Бриджес (2) – старт; Краудер (3), К. Джонсон (2), Пэйн (2), Мур (2), Шарич (0).
    Филадельфия
    Эмбиид (11), Симмонс (7), Харрис (4), Грин (3), Сет Карри (1) – старт; Макси (2), Ховард (0), Скотт (0), Тайбулл (0), Коркмаз (0).

    Атланта – Индиана
    Дата проведения
    14 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Хьюстон
    Дата проведения
    14 февраля, 04.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Бруклин
    Дата проведения
    14 февраля, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Юта – Майами
    Дата проведения
    14 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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