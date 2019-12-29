НБА. «Финикс» – «Филадельфия», «Голден Стэйт» встретится с «Бруклином» и другие матчи

В субботу, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

Опасный Пола и Букера примет лидера Востока «Филадельфию» с Симмонсом и Эмбиидом в составе.

Карри сыграет с Дюрэнта, который впервые выйдет против калифорнийцев в выездной встрече после ухода из команды в 2019 году.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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