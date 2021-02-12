Карацев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в 1/4 финала дебютного «Большого шлема»

114-я ракетка мира Аслан Карацев в четвертом круге Australian Open обыграл 19-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима – 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.
В Мельбурне 27-летний россиянин впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и уже вышел в четвертьфинал.
Против Оже-Альяссима Карацев впервые в карьере провел пятисетовый матч и впервые отыгрался с 0:2 по сетам.
Он одержал вторую в карьере победу над игроком топ-20 – первая была в предыдущем круге против девятой ракетки мира Диего Шварцмана. Баланс россиянина против двадцатки теперь составляет 2:3.
По итогам турнира Карацев поднимется минимум на 63-ю строчку рейтинга.
В четвертьфинале он сыграет с Домиником Тимом или Григором Димитровым.