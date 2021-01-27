«Так устроена исторически сложившаяся статистика отрасли». Замминистра спорта объяснил странности в данных Минспорта, выявленные Счетной палатой

Теги Министерство спорта России Андрей Сельский Легкая атлетика

Заместитель министра спорта России Андрей Сельский прокомментировал результаты проверки Счетной палатой России доступности для населения занятий физической культурой. 

Счетная палата обнаружила завышенные данные, представленные Минспорта: 5,8 млн россиян в возрасте 15-18 лет занимались спортом в 2018-м – это на 194 тысячи больше численности населения этого возраста. 

«Так устроена исторически сложившаяся статистика отрасли. Дополню, что по факту на федеральном уровне это ручной свод экселей из регионов, которые, в свою очередь, вручную свели эксели из муниципалитетов.

В итоге один ребенок может быть посчитан многократно, а самостоятельно занимающиеся взрослые, нигде не числящиеся – не посчитаны ни разу.

Та методика, над распространением которой работаем сейчас, частично это снимает (тестировали на Новгороде в декабре). Но радикально повысит достоверность единый Sport ID и возможность сбора первичных данных по отрасли.

Первое закладываем в архитектуру ГИС ФКиС (Государственной информационной системы Физическая культура и спорт – Sports.ru), по второму начинаем сейчас эксперимент с выгрузкой данных из действующих в регионах и спортивных федерациях информационных систем в НСУД (Национальная система управления данными – Sports.ru), пока не разработана отраслевая ГИС.

И выход на адекватный сбор данных – это один из главных приоритетов, конечно», – написал Сельский в комментариях к посту в фейсбуке спортивного агента Андрея Митькова. 

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой

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