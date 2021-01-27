«Так устроена исторически сложившаяся статистика отрасли». Замминистра спорта объяснил странности в данных Минспорта, выявленные Счетной палатой

Заместитель министра спорта России Андрей Сельский прокомментировал результаты проверки Счетной палатой России доступности для населения занятий физической культурой.

Счетная палата обнаружила завышенные данные, представленные Минспорта: 5,8 млн россиян в возрасте 15-18 лет занимались спортом в 2018-м – это на 194 тысячи больше численности населения этого возраста.

«Так устроена исторически сложившаяся статистика отрасли. Дополню, что по факту на федеральном уровне это ручной свод экселей из регионов, которые, в свою очередь, вручную свели эксели из муниципалитетов.

В итоге один ребенок может быть посчитан многократно, а самостоятельно занимающиеся взрослые, нигде не числящиеся – не посчитаны ни разу.

Та методика, над распространением которой работаем сейчас, частично это снимает (тестировали на Новгороде в декабре). Но радикально повысит достоверность единый Sport ID и возможность сбора первичных данных по отрасли.

Первое закладываем в архитектуру ГИС ФКиС (Государственной информационной системы Физическая культура и спорт – Sports.ru), по второму начинаем сейчас эксперимент с выгрузкой данных из действующих в регионах и спортивных федерациях информационных систем в НСУД (Национальная система управления данными – Sports.ru), пока не разработана отраслевая ГИС.

И выход на адекватный сбор данных – это один из главных приоритетов, конечно», – написал Сельский в комментариях к посту в фейсбуке спортивного агента Андрея Митькова.

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой